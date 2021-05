Grote druk en hoge koopprijzen maakt verbouwen populair

Verbouwen blijft populair, zeker nu verhuizen voor veel mensen geen optie is. Afgelopen januari waren huizen gemiddeld 9,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, de hoogste groei sinds november 2018. Door de grote druk en hoge koopprijzen kiezen veel mensen voor verbouwen in plaats van verhuizen.

Prijs afspraken

De kosten voor verbouwen kunnen flink uiteen lopen. Het verbouwen van een wc kan al snel voor 1.500 euro. Voor een hele zolder verbouwen kunnen de kosten oplopen tot wel 10.000 euro. Als er een verbouwing op de planning staat, is het noodzakelijk om met een aannemer een prijs af te spreken. Dit kan een vaste prijs zijn, een richtprijs of een prijs van gemiddeld 25 tot 75 euro per uur. Waar je als huisbezitter ook voor kiest, de verbouwing moet wel gefinancierd worden.

Uit cijfers van Hypotheek Data Netwerk (HDN) blijkt dat er 71.566 hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal van 2021 zijn binnengekomen. Hiermee ligt het niveau lager dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Het aantal hypotheekaanvragen voor oversluitingen, tweede hypotheken en verbouwingen nam wel tien procent toe. Er is al geruime tijd een toename waar te nemen in de vraag naar het financieren van een verbouwing. In eerste kwartaal van 2018 werden er 8.000 hypotheekaanvragen voor verbouwingen gedaan. In 2021 waren dit er bijna 20.000. Mede door de coronacrisis is de aandacht van Nederlanders meer op hun huis gericht. We brengen er immers meer tijd door.

Maximale hypotheek

Voordat je gaat verbouwen, is het aan te raden om een maximale hypotheek te berekenen. Pas dan weet je of die nieuwe keuken ook werkelijk mogelijk is. Het is leuk om verbouwingsplannen te hebben, maar het moet wel gefinancierd worden. Het verbouwen van een keuken kost gemiddeld tussen de 5.000 en 15.000 euro. Het is algemeen bekend dat een verbouwing vaak veel duurder uitpakt. Daarom is het belangrijk om eerst helder op papier te hebben wat er moet gebeuren, zodat ook helder is wat voor hypotheek aanvraag er gedaan moet worden.

Als je van plan bent om een hypotheek af te sluiten voor een nieuwe keuken, badkamer, dakkapel of andere verbouwing, zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Hypotheekverstrekkers checken in hoeverre de maandlasten aansluiten bij jouw financiƫle situatie. Als de totale hypotheek, inclusief de verbouwing, hoger is dan de woningwaarde voor de verbouwing, wordt het verschil in een depot gestort. Je hebt dan een aparte rekening die je gebruikt om de verbouwingskosten van te betalen. Over dit bedrag ontvang je rente. Als je gebruikt wilt maken van dit bedrag moet je facturen en bonnetjes aanleveren.

Huis verbouwen of verduurzamen

Een dergelijk depot heeft meestal een korte looptijd, vaak geldt een maximum van 24 maanden. Door sommige hypotheekverstrekkers wordt een voorwaarde gesteld dat bij complexere verbouwingen een aannemer of ander gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld. Dit geldt meestal in het geval van aanbouw, opbouw of uitbouw van de woning. Heb je het plan om je huis te verduurzamen? Dan gelden er vaak ruimere financieringsnormen. Kortom, je kan dus meer lenen voor het isoleren van je huis dan voor een nieuwe keuken. Ook hier geldt: let goed op de regels.

Als de financiering rond is en de plannen duidelijk, kan het nog even duren voordat een verbouwing daadwerkelijk kan starten. Het is tegenwoordig vrijwel onmogelijk om op korte termijn een aannemer in te huren voor een aanbouw, renovatie of verduurzaming van het huis.