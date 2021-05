Hamer hoopt komende week contouren te zien van nieuwe coalitie

Informateur Mariëtte Hamer hoopt de komende week de contouren te zien van een nieuwe coalitie. Ze zal daarvoor haar “derde oog” aanzetten, om te kijken wie met wie verder zou kunnen gaan, zei ze vrijdag.

Daarvoor zal ze de komende week bekijken bij welke partijen genoeg draagvlak en op inhoud overeenstemming is over het herstel- en transitiebeleid en over de vorming van een nieuw kabinet. Eerst zal ze nog “een paar verdiepende gesprekken” voeren, want over een aantal onderwerpen bestaat nog discussie, zei Hamer vrijdag.

Ze is van plan komende week hiervoor een aantal fractieleiders uit te nodigen, maar wilde nog niet zeggen welke. Ze gaat daar dit weekend over nadenken. Het gaat om partijen waarvan ze denkt dat “het nuttig is om nog verdiepende gesprekken mee te voeren”. Maandag gaat ze eerst opnieuw met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag om tafel om de vorderingen te bespreken.

De komende week is de derde en vooralsnog laatste week van Hamer als informateur. Ze zei nog een hoop werk te moeten verzetten. Ook kan ze nog niet met zekerheid zeggen of ze op 6 juni klaar is met haar werkzaamheden, wat de Tweede Kamer graag wil, of dat ze meer tijd nodig heeft. Dat zal ze in de loop van volgende week laten weten.

Ze vindt haast geboden om tot een nieuw kabinet te komen, maar wees er tegelijk op dat de voortgang ook een verantwoordelijkheid is van de partijen zelf. Ze heeft nog niet gemerkt dat er drie, vier of vijf partijen boven komen drijven van wie “het volstrekt logisch” is dat die in een nieuw kabinet zouden kunnen komen.

Kritiek dat ze de afgelopen twee weken ruim de tijd nam om veel (maatschappelijke) organisaties te spreken, wees ze van de hand. In de opdracht die ze van de Kamer heeft meegekregen staat dat ze veel informatie moet verzamelen, met name over het herstelbeleid na de coronacrisis en het transitiebeleid voor de komende jaren.

Ook vindt ze niet dat ze hiermee nu een progressieve agenda voert. “De thema’s die worden besproken, heb ik gehaald uit alle eerdere gesprekken met de achttien partijen. Ik voeg er geen thema’s aan toe.”