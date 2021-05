Kermisexploitanten demonstreren in Hilversum

Kermisexploitanten demonstreren vrijdag om 11.00 uur op het marktplein in Hilversum. Zij blijven het onrechtvaardig vinden dat de pretparken al wel weer bezoekers mogen ontvangen, terwijl de kermissen volgens het huidige openingsplan moeten wachten tot eind juni om open te gaan.

Volgens organisator Frans Stuy komen er minstens vierhonderd betogers met meer dan honderd vrachtwagens en enkele trailers met kermisattracties. “Ik zie collega’s omvallen, er zijn al 41 kermissen verloren gegaan.” Stuy noemt zichzelf een jongen van de straat, “een vechter”, die weet wanneer hem onrecht wordt aangedaan. “En dat voel ik nu heel sterk. De overheid behandelt ons als grof vuil, alsof ze van ons af willen.”

Twee weken terug was het demissionaire kabinet bereid te kijken of kermissen in stap drie van het heropeningsplan opgenomen konden worden. Zoals het er nu voorstaat, wordt die stap op 9 juni gezet. Maar premier Mark Rutte vreest voor precedentwerking: als er voor kermissen een uitzondering wordt gemaakt, willen andere vergunningplichtige evenementen ook vervroegd worden toegestaan.