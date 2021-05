Mensen uit ’74 en ’75 aan de beurt voor de coronaprik

Mensen die in 1974 of 1975 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online een afspraak voor een coronaprik maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De prik wordt toegediend door de GGD, die inmiddels 136 priklocaties heeft. Genoemde groepen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Zij kunnen vanaf komende woensdag ook de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post verwachten. Vanaf dan kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. Wie al gevaccineerd is, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, kan de nieuwe uitnodiging weggooien.

In 1974 en 1975 werden in Nederland in totaal meer dan 420.000 mensen geboren.