Museumvereniging: eindelijk weer bezoekers verwelkomen

Musea zijn opgetogen dat ze vanaf 5 juni weer open mogen. “Na een sluiting van bijna een half jaar kunnen ze eindelijk weer doen wat ze het liefste willen: bezoekers verwelkomen”, reageert de Museumvereniging.

De brancheorganisatie van musea wijst erop dat er geen toegangstesten nodig zijn om naar binnen te kunnen. “Wel geldt natuurlijk het corona-protocol, waaronder het vooraf reserveren van een tijdvak, afstand houden en extra hygiĆ«ne.”

De Museumvereniging stelt dat de musea tijdens de coronacrisis veel aanbod online hebben ontwikkeld en dat daarop positief wordt gereageerd. “Maar er gaat toch niets boven dingen ter plekke zelf bekijken. Musea hebben prachtige, leerzame, interessante tentoonstellingen klaarstaan. We zien mensen graag weer bij onze ruim 400 musea, die overal in Nederland te vinden zijn.”

Het Stedelijk Museum in Amsterdam laat weten dat het de bezoekers vanaf 5 juni met “open armen” ontvangt. Het museum meldt dat het opent met een aantal nieuwe tentoonstellingen, waaronder het eerste grote overzicht van Bruce Nauman in Nederland. Die expositie bestaat uit ruim veertig werken, waaronder sculpturen, teksten, geluidswerken, neon, video’s, en een aantal zaalvullende installaties.

In het Fries Museum in Leeuwarden is voor het eerst de tentoonstelling Haute Bordure te zien, die aanvankelijk op 13 februari zou openen. In de borduurtentoonstelling wordt de heropleving van het ambacht bij grote modehuizen en hedendaagse ontwerpers in historisch perspectief geplaatst aan de hand van vier eeuwen borduurwerk.