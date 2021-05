Nieuwe woning? Deze woonverzekeringen zijn onmisbaar

Heb je recent een nieuwe woning gekocht? Dan kun je ongetwijfeld niet wachten tot je de sleutel krijgt. Voordat je jouw nieuwe stulpje kunt betrekken, moet je eerst een aantal zaken regelen. Zo moet je bijvoorbeeld de juiste verzekeringen afsluiten. Je wilt immers wel dat jouw nieuwe huis goed verzekerd is. Hier helpen wij jou graag een handje bij. Daarom vertellen wij je in deze tekst welke woonverzekeringen onmisbaar zijn voor een nieuwe woning.

Inboedelverzekering

Omdat een inboedelverzekering niet verplicht is, sluit lang niet iedere Nederlander deze verzekering af. Toch raden wij je wel aan om deze verzekering af te sluiten als je net een nieuwe woning hebt gekocht. Waarom? Omdat een inboedelverzekering schade aan jouw inboedel dekt. Net als bij andere verzekeringen betaal je ook premie voor een inboedelverzekering. Maar wat kost een inboedelverzekering precies? Dat hangt af van de verzekering die je kiest. Bij Interpolis kun je kiezen voor Inboedel Uitgebreid, maar ook voor Inboedel All-Risk. Voor laatstgenoemde verzekering betaal je een hogere premie.

Voordat je deze verzekering afsluit, ben je ongetwijfeld benieuwd wat er precies gedekt wordt. Met een inboedelverzekering wordt doorgaans schade gedekt die ontstaan is door bijvoorbeeld brand, storm, water of diefstal. Als er bij hevige neerslag water jouw woning binnenkomt, kan jouw inboedel hierdoor beschadigen. Ook brand kan voor flinke schade zorgen. Wil je voorkomen dat je de kosten voor het vervangen van jouw inboedel uit eigen zak moet betalen. Dan biedt een inboedelverzekering uitkomst. Je kunt dan aankloppen bij jouw verzekeraar bij schade die is ontstaan door brand, storm, water of diefstal.

Woonhuisverzekering

Een tweede verzekering die onmisbaar is als je net een nieuw huis hebt gekocht, is een woonhuisverzekering. Deze verzekering ken je mogelijk beter onder de naam opstalverzekering. In tegenstelling tot een inboedelverzekering ben je wel verplicht om een woonhuisverzekering af te sluiten in Nederland. Met deze verzekering verzeker je niet alleen jouw woning zelf, maar ook alle onderdelen die aan het huis vastzitten. Denk hierbij aan zonnepanelen, een carport, een inbouwkoelkast en een vaste vloer. Ook schade aan jouw tuin valt onder de dekking van een woonhuisverzekering. Met een woonhuisverzekering verzeker je dergelijke zaken voor onverwachte gebeurtenissen, zoals brand, inbraak of storm.

Heb je een woonhuisverzekering afgesloten? Denk dan niet direct dat schade die is ontstaan door brand, inbraak of storm ook standaard vergoed wordt. Dit is namelijk niet het geval. Zo vergoedt een verzekeraar bijvoorbeeld geen schade door achterstallig onderhoud aan een woning. Ook schade als gevolg van een overstroming, aardbeving of grondwater wordt niet vergoed. Tot slot dekt een verzekeraar ook schade door opzet of grove schuld niet.

Sla twee vliegen in één klap met een woonverzekering

Het is belangrijk om jouw woning goed te verzekeren. Doe je dit niet? Dan draai je zelf op voor alle kosten die ontstaan door bijvoorbeeld brand, inbraak of storm. Om dit te voorkomen, sluiten veel mensen zowel een inboedelverzekering als woonhuisverzekering af. Je kunt deze verzekeringen bij twee verschillende verzekeraars afsluiten, maar dit hoeft niet. Interpolis biedt jou namelijk de mogelijkheid om een woonverzekering af te sluiten.

Met de woonverzekering van Interpolis verzeker jij jouw woning en spullen tegen schade die ontstaat door water, brand, inbraak of storm. Deze verzekering bestaat uit een inboedelverzekering en een woonhuisverzekering. Kies je voor een woonverzekering van Interpolis? Dan sla je twee vliegen in één klap. Je verzekert namelijk niet alleen jouw inboedel, maar ook de woning zelf en alles wat hieraan vastzit.