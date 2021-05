Nog meer verdachten boycotten grootste drugsproces Brabant ooit

In Brabants grootste drugsproces ooit tegen de Osse Martien R. en veertien medeverdachten is nog maar één verdachte over. Alleen Anjo R. zal nog voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen met zijn raadsman. Dat bleek vrijdag toen opnieuw drie verdachten formeel besloten de zaak verder te boycotten.

Martien R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die handelde in wapens en drugs. In de zaak hebben bijna alle verdachten én hun advocaten besloten de rechtbank te boycotten. Ze vrezen een oneerlijk proces, omdat de rechter in hun ogen onterecht verzoeken afwees om extra onderzoek naar onder meer een ingrijpende afluisteroperatie. Van maart 2018 tot en met oktober 2019 luisterde de politie stiekem af, maar daarbij werden in de ogen van de verdediging grote fouten gemaakt.

Vrijdag zegden Siebren M., Martien N. en Bart H. formeel het vertrouwen in de rechtbank op en besloten tot een boycot. “Er wordt alleen maar naar het OM geluisterd. Alles wat de verdediging verzoekt, wordt van tafel geveegd”, zei Siebren M. vrijdag bij de zitting die nog kort werd onderbroken voor een loos brandalarm. Twee advocaten volgden hun cliënt, de advocaat van Martien N. legde de verdediging neer.

Overigens verschijnt Anjo R. alleen nog “onder voorbehoud” voor de rechtbank, liet hij weten. Hij wordt woensdag weer verwacht op het Paleis van Justitie.