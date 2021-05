Pfizer bood eigen personeel coronaprik aan

De Nederlandse vestiging van vaccinfabriek Pfizer heeft de 220 eigen medewerkers en hun gezinnen deze maand een coronaprik van het eigen merk aangeboden. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving in de Stentor en het AD hierover. Hij benadrukt dat de prikken niet afgingen van de doses die aan de overheden van Nederland en andere landen zijn toegezegd.

De injecties zijn gezet door de KLM Health Services, een particuliere dienst. Om hoeveel prikken het precies gaat, kon de zegsman niet vertellen omdat hij de grootte van alle gezinnen niet kent.

Het bedrijf stelt voor goed werkgeverschap te staan en de medewerkers te willen beschermen. Wel is er gewacht tot het vaccinatieprogramma in heel Nederland een beetje goed op stoom was en de hoog risicogroepen, de zorgmedewerkers en de ouderen minstens een prik hadden gehad.

Pfizer benadrukt te beseffen dat de collega ’s in een “fortuinlijke positie” verkeren.