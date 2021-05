Reproductiegetal coronavirus stijgt voor eerst in weken

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus is na een daling van een aantal weken weer gestegen. Volgens de laatste cijfers besmetten honderd mensen die het virus onder de leden hebben gemiddeld 85 anderen.

Bij de vorige wijziging van het r-getal op het coronadashboard eerder deze week was het cijfer gedaald tot 0,82, wat betekent dat honderd mensen 82 anderen besmetten. Een reproductiegetal onder de 1 wil zeggen dat de uitbraak van het virus langzaam kan uitdoven.

Het RIVM kijkt voor de berekening van het reproductiegetal ongeveer twee weken terug in de tijd. Alleen dan kan een betrouwbaar cijfer worden gegeven. Het r-getal van 0,85 slaat dus op de situatie op 13 mei.

Deze kleine stijging van het r-getal zegt volgens een RIVM-woordvoerder niet veel over een trend. Daarvoor moet gekeken worden naar verschillen over meerdere weken. “Om de r-waarde zit veel variatie, doordat de berekening van veel variabelen afhangt. Het belangrijkste is dat ‘ie onder de nul zit en dus steeds minder mensen besmet worden.”