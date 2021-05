Snelrechtzitting over rellen in Doetinchem

De vijf mannen die werden opgepakt bij rellen in Doetinchem, moeten zich vrijdag verantwoorden tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank van Arnhem. Het vijftal werd op woensdagavond 12 mei gearresteerd tijdens ongeregeldheden bij het stadion van voetbalclub De Graafschap in Doetinchem.

De Graafschap slaagde er die avond niet in te promoveren naar de Eredivisie. Ondanks veel oproepen om thuis te blijven, verzamelden zich toch enkele honderden supporters bij het stadion. Ongeveer 150 aanhangers weigerden te vertrekken en raakten slaags met de politie. Er zou met vuurwerk, stenen en glas zijn gegooid en twee agenten raakten lichtgewond.

De vijf die voor de rechter staan hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan openlijk geweld. Het gaat om drie Doetinchemmers van 18, 30 en 36 jaar, een man uit Ulft van 34 jaar en een 21-jarige Doesburger. De rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem besloot dinsdag 18 mei hun voorarrest te schorsen zodat ze de snelrechtzitting in vrijheid konden afwachten.