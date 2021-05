Tweede Kamer ontvangt weer bezoekers per 5 juni

Het Tweede Kamergebouw is vanaf zaterdag 5 juni weer toegankelijk voor bezoekers. Dat schrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Kamer.

Wel gelden er enkele regels. Zo mogen er maximaal dertig personen per tijdsblok van twee uur op de tribune plaatsnemen. Zij moeten zich vooraf aanmelden en een tijd reserveren. Wel kunnen ze vrij rondlopen door de centrale hal van het gebouw, de Statenpassage.

Verder mogen Kamerleden twee bezoekers uitnodigen in plaats van één. Voor commissievergaderingen zijn nu vier plekken voor gastsprekers beschikbaar, waar dit eerder twee was.

Sinds begin november mogen er geen toeschouwers meer op de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal en worden er geen rondleidingen meer gegeven. Bergkamp is “verheugd” dat tot aan het zomerreces, dat op 9 juli begint, het gebouw weer deels open kan voor bezoek.

Wie de komende tijd nog de Tweede Kamer en het oude Binnenhof wil zien, moet daarvoor haast maken. Na het zomerreces verhuist de Tweede Kamer namelijk naar een nieuwe locatie, omdat het Binnenhof gerenoveerd wordt. De verbouwing duurt naar verwachting 5,5 jaar.