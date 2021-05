Winkels mogen weer meer en langer klanten ontvangen

Er mogen vanaf eind volgende week weer meer mensen tegelijk in een winkel zijn. De capaciteit gaat naar één persoon per 10 vierkante meter, heeft het kabinet besloten in de nieuwe versoepeling. Die gaat op 5 juni in. Tot die tijd blijft de huidige limiet van één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlakte gelden.

Ook kunnen winkels weer hun normale openingstijden gaan aanhouden. Koopavonden zijn namelijk weer toegestaan. Tot nu toe moesten winkels, met uitzondering van supermarkten, om 20.00 uur dicht.

Branchevereniging voor non-foodwinkels INretail noemt de nieuwe versoepelingen heel goed nieuws. “Iedere stap is noodzakelijk en hiermee gaan we terug naar hoe het was voor de lockdown van half december.” Dat er ook meer mag in de horeca en de cultuursector draagt verder bij aan de aantrekkelijkheid van stadscentra en dat is volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie ook gunstig voor winkels.

“Tegelijkertijd zijn we er nog niet”, waarschuwt de zegsman. “Eén klant per tien vierkante meter is nog heel anders dan volledig vrij winkelen.” Ook blijven mondkapjes verplicht in winkels.