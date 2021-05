Ziekteverzuim hoogste sinds 2003; 2 procent kwam door corona

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is vorig jaar opgelopen tot 4,7 procent, volgens het CBS het hoogste percentage sinds 2003. Dit betekent concreet dat er van elke duizend werkdagen 47 werden verzuimd wegens ziekte. Ruim 2 procent van de werknemers zei te hebben verzuimd door het coronavirus.

Net als in voorgaande jaren was het verzuim in de zorg het hoogst: 6,4 procent tegen 5,7 het jaar daarvoor.

In 2019 was het totale verzuim 4,4 procent. Griep of verkoudheid worden het vaakst als verklaring voor de ziekmeldingen gegeven. In 2000 en 2001 was het ziekteverzuimpercentage met 5,5 procent het hoogst sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1996 met de toegepaste onderzoekswijze begon. In 2014 lag het ziekteverzuim met 3,8 procent op het laagste punt.

Het ziekteverzuim in de zorg is altijd bovengemiddeld geweest, aldus het CBS, en sinds 2018 is het verzuim in deze bedrijfstak het hoogst. Vooral medewerkers van de verpleeg- en verzorgingstehuizen melden zich af wegens ziekte: 7,7 procent, tegen 6,8 procent in 2019.

De horeca kreeg echter de sterkste toename te verwerken: 3,7 procent in 2020, tegen 2,7 procent een jaar eerder. “Niet eerder nam het verzuim in de horeca in één jaar tijd zo sterk toe”, zegt het CBS. Een verklaring heeft de organisatie niet, al is er een vermoeden dat corona hier een rol speelt doordat werken in de horeca heel veel persoonlijke contacten met zich meebrengt. “Maar meer dan een vermoeden is dat niet”, aldus een onderzoeker.

Alleen in de financiële dienstverlening lag het verzuim door ziekte in 2020 beneden de 3 procent.