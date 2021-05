Betogers op de Dam eisen vrijlating politieke gevangenen Belarus

Ongeveer honderd mensen hebben zaterdag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko in Belarus. De betogers eisten onder meer de vrijlating van politieke gevangenen en stopzetting van onderdrukking in het Oost-Europese land.

Ook eisten ze dat journalist Roman Protasevitsj wordt vrijgelaten. Die werd vorige week zondag uit een toestel van Ryanair gehaald na een gedwongen landing in Minsk. Daarna werd hij gearresteerd.

De kwestie leidde internationaal tot veel ophef. Verschillende landen, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten, hebben sancties ingesteld tegen Belarus.