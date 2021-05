Boekenweek barst eindelijk los

Demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven opent zaterdagochtend in Purmerend de Boekenweek met de uitreiking van het Boekenweekgeschenk en -essay aan de respectievelijke auteurs Hanna Bervoets en Roxane van Iperen. De Boekenweekauteurs gaan vanaf dan net als verscheidene collega’s het land in om de week luister bij te zetten, met inachtneming van coronamaatregelen.

De Boekenweek heeft normaal altijd plaats in maart, maar werd wegens het virus uitgesteld. De traditionele aftrap met het Boekenbal gaat helemaal niet door.

Dat er nu toch weer een Boekenweek kan beginnen, is van van grote symbolische waarde, vindt Eveline Aendekerk, directeur van de organiserende stichting CPNB. “Na anderhalf jaar van coronamaatregelen lijkt het begin van het einde in zicht en dat is voor boekhandels, bibliotheken, schrijvers en uitgevers heel belangrijk. Maar het is voor al die lezers zo fijn en waardevol dat ze weer echt naar de boekhandel en bibliotheek kunnen. Eindelijk kunnen we met elkaar de Boekenweek vieren met extra veel boeken en de prachtige Boekenweekuitgaven van Hanna Bervoets en Roxane van Iperen die te lang op de plank hebben liggen wachten!”

Bervoets schreef het Boekenweekgeschenk Wat wij zagen en Roxane van Iperen het Boekenweekessay De genocidefax. Tijdens de Boekenweek krijgen lezers het Boekenweekgeschenk cadeau van de boekhandel bij besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken. Het essay is voor 3,75 in de boekhandel verkrijgbaar.

Om 20 jaar sponsoring van de Boekenweek te markeren, geeft de NS lezers van het Boekenweekgeschenk, middels een wachtwoord in deze uitgave, de Boekenweekgeschenken van de afgelopen twintig jaar cadeau, te lezen op de e-reader of te downloaden als pdf.

De 86e Boekenweek heeft als thema Tweestrijd.