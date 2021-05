Dode en twee gewonden door steekpartij in Beverwijk

Door een steekincident in Beverwijk is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het incident had plaats aan de Baanstraat. De twee gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er is voorgevallen. Ze roept mensen op die tussen 22.00 en 23.00 uur in de omgeving iets verdachts hebben gezien zich te melden. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.

Volgens NH Nieuws vond de steekpartij plaats in een pand.