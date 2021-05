Frans gedeelte van Sint Maarten voert avondklok in

De overheid op Saint Martin, het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, voert vanaf zondag een avondklok in. Dat is een gevolg van de stijging van het aantal besmettingen op het eiland. Tussen 17 en 23 mei werden 122 nieuwe gevallen geregistreerd, inmiddels is het aantal mensen dat momenteel besmet is gestegen tot 350.

Volgens de overheid is dat reden om nieuwe, strengere maatregelen in te voeren. Zo geldt vanaf zondag voor ten minste tien dagen een avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur. Alleen hotelbars en -restaurants mogen na het ingaan van de avondklok openblijven. Als na tien dagen het aantal besmettingen niet is gedaald, wordt de avondklok verlengd.

Op het Nederlandse gedeelte geldt er geen avondklok en mogen winkels tot 23.00 uur openblijven. Om te voorkomen dat mensen ’s avonds van het Franse naar het Nederlandse gedeelte rijden, gaat de politie controleren op de vier grensovergangen. Na 20.00 uur mogen mensen vanaf zondag op Saint Martin alleen de straat op in verband met medische redenen of noodzakelijk werk.

Op Sint Maarten werd vorige week alarm geslagen over een plotselinge stijging van het aantal besmettingen. Tot nu toe is die stijging echter beperkt gebleven. Tot begin van de maand bleef het aantal mensen dat besmet is steeds onder de dertig. Sinds tien dagen is dat gestegen naar rond de tachtig, maar het aantal neemt ook niet verder toe. Sint Maarten voert op dit moment dan ook geen nieuwe coronamaatregelen in.