Man bij aanhouding in been geschoten in Vondelpark Amsterdam

Een 23-jarige Amsterdammer is vrijdagavond in het Vondelpark in zijn been geschoten door de politie. Diverse mensen hadden de politie getipt dat er even na 22.00 uur een man met een vuurwapen in het Amsterdamse park liep.

“De verdachte negeerde alle waarschuwingen van de agenten, waaronder een waarschuwingsschot. Daarop hebben de agenten de man in zijn been geschoten”, aldus de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Na het voorval is een deel van het Vondelpark ontruimd en afgezet. De dienst Forensische Opsporing (FO) deed sporenonderzoek.

De Rijksrecherche doet verder onderzoek. Dat is gebruikelijk als politieagenten gericht schieten met hun dienstwapen.