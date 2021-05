Politie bij schoonvegen Maastrichts park bekogeld

Boze recreanten hebben vrijdagavond in Maastricht de politie bekogeld met stenen en glas. Dat gebeurde toen de politie een park aan de Maas wilde ontruimen wegens de te grote drukte. Toen mensen werden aangesproken op het niet naleven van de coronamaatregelen werd de sfeer grimmig en keerden ze zich tegen de politie. Vier mannen en een vrouw werden tijdens de ongeregeldheden die daarop volgden, aangehouden.

De zon lokte vrijdag veel mensen naar het Griendpark aan de Maas in de Limburgse hoofdstad. De politie besloot na 21.15 uur in te grijpen. “Het was er veel te druk waardoor groepsvorming optrad”, aldus een woordvoerder van de politie. Toen de mensen op de drukte werden aangesproken, werden agenten belaagd, geduwd en werd met stenen en glas naar naar hen gegooid. Vijf mensen werden opgepakt wegens het deelnemen aan de ongeregeldheden, of omdat ze zich niet konden legitimeren of dronken waren.

De politie maakte bij het wegsturen van de mensen gebruik van de lange lat, een uitschuifbare wapenstok. Bij het invallen van de duisternis was de rust volgens de woordvoerder weergekeerd.