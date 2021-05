Tegenstanders van Loekasjenko’s regime demonstreren op de Dam

Tegenstanders van het regime van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko protesteren zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam. De demonstranten willen er met het protest voor zorgen dat de situatie in Belarus een aandachtspunt blijft in Europa.

“De demonstranten in Belarus hebben allemaal al boetes gekregen, ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen, of ze zijn gevlucht”, zegt Ilya Shcharbitski van stichting Open Belarus. “De sancties die de Europese Unie maandag heeft afgekondigd zijn goed, maar daarom ook laat. De kaping van het vliegtuig afgelopen zondag legt bloot dat Loekasjenko niet zal stoppen zolang de Europese Unie niets doet.”

De demonstratie begint om 13.00 op het Damplein. De organisatie verwacht dat er ruim vijftig mensen komen. Afgelopen maandag protesteerden enkele tientallen tegenstanders van Loekasjenko bij de Belarussische ambassade in Den Haag. Ze eisten onder andere dat de opgepakte journalist Roman Protasevich wordt vrijgelaten.