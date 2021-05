De Jonge: bereid en beschikbaar voor eventuele ministerspost

Als demissionair zorgminister Hugo de Jonge gevraagd wordt om plaats te nemen in het nieuwe kabinet, dan is hij “bereid en beschikbaar”. Dat zei de bewindsman in WNL op Zondag. “Ja natuurlijk, als er een beroep op je wordt gedaan, moet je beschikbaar zijn.”

De vraag of hij straks weer op het bordes staat bij de be√ędiging van een nieuw kabinet, is nu nog niet aan de orde, benadrukte De Jonge wel. “Die stelt men natuurlijk pas aan het einde van de formatie.” Ook houdt hij nog een kleine slag om de arm. “Het moet passen, het moet uitkomen.”

Momenteel vertegenwoordigt De Jonge als vicepremier het CDA-smaldeel in het kabinet, hoewel ook partijleider Wopke Hoekstra minister is. Hoekstra volgde De Jonge op als partijleider, toen laatstgenoemde stopte omdat hij te druk was met de aanpak van de coronacrisis.