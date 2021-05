De Jonge: voor september iedereen volledig gevaccineerd

Voor 1 september moeten alle volwassenen die dat willen volledig gevaccineerd zijn. Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat dat “moet kunnen”, zegt hij in WNL Op Zondag. Als alles volgens plan verloopt, kunnen tegen die tijd ook alle coronaregels worden losgelaten.

“Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn”, zegt De Jonge over 1 september. Volgens hem is dat goed nieuws, omdat dan ook het school- en collegejaar “op een zo normaal mogelijke manier” kunnen beginnen. Of dan ook de 1,5 meter niet meer geldt, “kan ik nog niet zeggen”, aldus de bewindsman. Wel denkt hij dat het “een heel reĆ«el perspectief is” dat de afstandsregel en de mondkapjesplicht tegen die tijd in de ban worden gedaan.

De komende weken wordt een plan uitgewerkt voor de overgang naar deze fase, zegt De Jonge. Want hoewel de nu geldende maatregelen dan niet meer nodig zijn, benadrukt de bewindsman dat we wel op een andere manier met het coronavirus zullen moeten leven.

Het kabinet gaat ervan uit dat vrijwel alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, half juli hun eerste prik hebben gekregen. Eerst was dat nog begin juli, maar door leveringsproblemen is die datum iets verschoven. Per 5 juni worden veel maatregelen al losgelaten en komt Nederland “feitelijk” uit de lockdown. Op 30 juni wordt de volgende stap genomen, en gaan nog meer coronaregels van tafel.