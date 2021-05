Demonstratie Walk of Freedom in Eindhoven vreedzaam verlopen

Ongeveer 500 mensen hebben zondagmiddag in Eindhoven meegelopen met een demonstratie van Walk of Freedom. De optocht door de stad begon bij het station, dat tevens het eindpunt was. Burgemeester John Jorritsma had toestemming gegeven voor de betoging. De organisatie zei een opkomst van 3000 mensen te verwachten. De politie was aanwezig maar hoefde niet in te grijpen.

De demonstranten riepen leuzen als ‘liefde, vrijheid, democratie’ en droegen gele hesjes. Veel deelnemers hadden ook een gele paraplu bij zich. Ook was er een spandoek met daarop de tekst ‘ik strijd voor vrijheid #KlaarmetRutte’.

Walk of Freedom ontstond uit de beweging van Michel Reijinga, bekend van zijn oproepen om op pleinen ‘gezamenlijk een kopje koffie te drinken in coronatijd’. Walk of Freedom wordt in meerdere steden georganiseerd en de bijeenkomsten verliepen tot nog toe meestal rustig.