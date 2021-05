Een 26-jarige man heeft zaterdagavond met drie jonge kinderen op de achterbank met te veel drank op veel te hard gereden op de N267 bij het Noord-Brabantse Heusden. Volgens de politie reed de man 152 kilometer per uur, waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur is toegestaan.

De bestuurder moest na een snelheidscontrole zijn rijbewijs inleveren. De politie noemde zijn gedrag op de weg “onverantwoord”.