Bij een garagebedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is zaterdagavond rond 23.30 uur een handgranaat gevonden, meldt een woordvoerder van de politie. Het gaat volgens hem om dezelfde plek waar in januari dit jaar ook al een dergelijk explosief is aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is volgens de politie ingeschakeld om de handgranaat onschadelijk te maken.