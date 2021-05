Weer rellen bij ontruiming park in Maastricht

De politie heeft zondagavond opnieuw ingegrepen in verband met de te grote drukte in het Griendpark in Maastricht. Daarbij braken net als bij de ontruiming vrijdagavond van het park ongeregeldheden uit, waarbij boze recreanten zwaar vuurwerk afstaken en met glas gooiden, meldde de politie.

Rond 22.00 uur greep de politie in. Volgens een woordvoerder gingen de meeste mensen daarop rustig weg, maar enkele tientallen aanwezigen keerden zich tegen de politie. Er is niemand aangehouden

De woordvoerder van de politie noemt de gang van zaken “betreurenswaardig”. Ook vrijdag braken rellen uit toen de politie het park aan de Maas ontruimde. Toen gooiden mensen met stenen en glas naar de politie en werden vijf mensen aangehouden