Boekenweekgeschenk al aan zeven landen verkocht

De vertaalrechten van het Boekenweekgeschenk Wat wij zagen van Hanna Bervoets zijn inmiddels verkocht aan zeven landen, waaronder Amerika. Dat meldt de organiserende stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Biedingen op de filmrechten zijn ook al aan de gang.

Het boek gaat over een medewerkster van een onlineplatform. Ze moet beoordelen wat daar niet op thuishoort. “Er komt geen enkele andere roman in me op die zo helder in beeld brengt hoe het dagelijks leven van de content moderator eruitziet, wat er onder de motorkap van onze levens op sociale media gebeurt en welke enorme psychologische tol de mensen betalen die dat werk doen. Je krijgt een spiegel voorgehouden hoe sociale media zich in onze geesten hebben genesteld, vaak met catastrofale persoonlijke en politieke gevolgen.”, zegt redacteur Naomi Gibbs van de Amerikaanse uitgeverij Houghton Mifflin Harcourt (HMH).

De vertaalrechten gingen verder al naar Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italiƫ, Noorwegen en Finland. Het boek werd afgelopen zaterdag gepresenteerd tijdens de opening van de verlate Boekenweek.