Brandweer Nederland pleit voor betere oefenruimtes

Voorzitter Tijs van Lieshout van Brandweer Nederland pleit voor oefenruimtes om tunnel- en flatbranden te kunnen nabootsen en oefenen. In een interview met De Telegraaf doet hij een oproep aan de politiek om geld vrij te maken voor dit soort oefenterreinen om beter voorbereid te zijn op grote branden.

“Het is toch idioot dat wij voor het trainen van tunnelbranden naar Zwitserland moeten en dat er niet één gebouw van tien verdiepingen in ons land beschikbaar is waar we flatbranden kunnen nabootsen”, zegt hij tegen de krant. “Het ontbreekt ons hier aan een ‘oefenbuis’, terwijl ons land tientallen tunnels telt waar dagelijks tienduizenden auto’s doorheen rijden. Defensie kent dit probleem niet, aan militaire oefenterreinen is geen gebrek”, aldus Van Lieshout.

De Amsterdamse brandweercommandant ziet hetzelfde probleem voor flatbranden. “Ook daar ontbreekt een oefenterrein waar we reële dreigingssituaties kunnen nabootsen, simpelweg omdat we dat soort gebouwen niet ter beschikking hebben. Nu bestrijden we op basis van aannames en ervaringen uit het verleden.”