Curaçao gaat weer stap verder met versoepelingen

Curaçao versoepelt vanaf woensdag 2 juni verschillende coronamaatregelen. Zo gaat de avondklok niet langer om 23.00 uur in maar om 01.00 uur ’s nachts. Hij blijft gelden tot 04.30 uur ’s ochtends. Dat betekent dat uitgaansgelegenheden, die daarvoor toestemming hebben, open mogen blijven tot middernacht.

Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath maandagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt. Hij had vorige week al aangekondigd dat het eiland verder zou gaan met versoepelen. “Dat doen we gebaseerd op recente cijfers, na grondige overwegingen en stap voor stap. Zodat we niet later opnieuw maatregelen moeten herinvoeren.”

Maatregelen over het maximale aantal gasten voor restaurants, winkels en losse eettentjes op straat worden versoepeld. Op veel gebieden keert Curaçao terug naar de situatie van voor de coronapandemie, maar Rhuggenaath benadrukt het belang van sociale afstand, het wassen van handen en het vermijden van grote gezelschappen.

Ook maakte de minister-president bekend dat ingezetenen van Curaçao, die twee keer zijn gevaccineerd, geen PCR-test meer hoeven te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen naar Curaçao. Dat geldt nog wel voor toeristen.

Verder worden de grote vaccinatiecentra deze week gesloten, omdat het aantal mensen dat zich nu nog laat vaccineren steeds verder terugloopt. Er is nog wel een vaccinatiecentrum open in het oude Sehos-ziekenhuis waar mensen zich kunnen aanmelden.

Rhuggenaath is blij met de wijze waarop de bevolking zich aan de coronaregels houdt. In de afgelopen acht dagen zijn er maar twee besmettingen geregistreerd, wel zijn meer dan zevenduizend mensen getest. Er zijn nog maar 27 actieve gevallen op het eiland. Bijna 85.000 mensen hebben zich inmiddels gevaccineerd, dat is bijna 70 procent van de totale volwassen bevolking. Ruim 68.000 mensen hebben al twee vaccins gekregen.