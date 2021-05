Dak- en thuislozen voeren actie tegen sluiten coronanoodopvang

Belangenorganisaties voor dak- en thuislozen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht voeren maandag actie tegen de sluiting van de coronanoodopvang voor daklozen per 1 juni. Er staan acties gepland in het Vondelpark in Amsterdam en op het Plein in Den Haag.

Volgens de organisaties worden met het sluiten van de noodopvang grote groepen mensen uitgesloten van hun recht op tijdelijk onderdak en behoorlijke huisvesting. “Een cruciaal mensenrecht is het recht op behoorlijke huisvesting, wat betekent dat alle mensen het recht hebben om ergens veilig, vreedzaam en waardig te kunnen leven”, aldus de organisaties.

De actie in het Vondelpark vindt plaats bij de hoofdingangen aan de Stadhouderskade, van 11.00 uur tot 12.00 uur. In Den Haag demonstreren de organisaties van 11.00 uur tot 13.00 uur op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer.