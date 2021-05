De invloed van seizoenen op daken; tijd voor een lenteschoonmaak

Het voorjaar en het najaar zijn de beste periodes om werkzaamheden uit te voeren aan het dak. Door de seizoenen heen hebben daken van huizen veel te verduren. Daar staan we wellicht niet zo bij stil, omdat we weinig tot geen tijd doorbrengen op het dak. Alle seizoensinvloeden hebben wel degelijk een impact en daarom is het van belang om regelmatig inspectie uit te laten voeren. Lenteschoonmaak dus, niet alleen in huis, maar ook op het dak.

Voor- en najaar seizoenen voor dakinspectie

Dakproblemen zorgen voor een hoop ongemak en onvoorziene kosten. Vooral tijdens zware regenbuien en windstoten is een dak extra kwetsbaar. Problemen aan het dak kunnen voorkomen worden door in het voorjaar en najaar je dak te inspecteren en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Dit is meestal geen klus voor huiseigenaren zelf, maar voor ervaren specialisten, zoals dakdekkersbedrijf nelodakwerken.nl.

Net zoals de seizoenen een impact hebben op de natuur en de mens, zo is dat ook het geval voor huizen en daken. Zowel in de zomer als in de herfst is er een overvloed aan bladeren. Met name platte daken hebben hier last van. Met een beetje wind kunnen die er ook weer afwaaien, maar er zijn niet veel bladeren nodig om een afvoer te verstoppen. Hierdoor kan het water niet weg en blijft het op een plat dak liggen. Dit is een extra overbelasting voor daken.

Dakafvoer in de gaten houden

In de winter is er de kans op vrieskou. IJs kan zich aanhechten aan de dakbedekking en vervolgens uitzetten. Ook is er in dit jaargetijde kans op sneeuw. Het is belangrijk dat een sneeuwlaag niet groeit, omdat het dak anders te zwaar wordt belast. Als sneeuw blijft liggen, kan dit lekkages veroorzaken. In de lente kunnen er vergelijkbare problemen met het dak zijn als in de herfst, alleen dit keer kunnen het restanten van bloesems zijn die in de dakafvoer terecht kunnen komen. Het is ook mogelijk dat je te maken hebt met bladeren. Daarom is het belangrijk om ook in dit seizoen de dakafvoer in de gaten te houden.

Door de temperatuurschommelingen in de zomer krijgt een dak behoorlijk wat te verduren. Als een dak regelmatig onderhouden wordt, is hier niet veel van te merken. Anders kunnen er kleine scheurtjes in de dakbedekking ontstaan die op de lange termijn een lekkage kunnen veroorzaken. En zo heeft elk seizoen een impact op het dak en met alle klimaatveranderingen en extremere temperaturen, is het extra belangrijk om het dak goed in de gaten te houden. Hiervoor is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten van een expert.

Lenteschoonmaak van je dak

We zitten nog in het staartje van de lente, dus dit is een goed moment om je dak te beoordelen en te kijken wat er nodig is. Een jaarlijkse inspectie is geen overbodige luxe. Waar moet je aan denken bij een lenteschoonmaak van je dak? Het controleren van de regenwaterafvoeren en het verwijderen van dorre bladeren en takjes uit goten en rond de afvoerputjes. Elke lente en herfst de dakgoot schoonmaken voorkomt dat de goten en regenpijp verstopt raken. Als er lekstrepen zijn of beginnende schimmelgroei, is dit een teken dat er water blijft staan op plekken waar dit niet moet. Bij een plat dak is het belangrijk om mos te verwijderen en de dakbedekking regelmatig te reinigen.