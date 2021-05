Defensie helpt vanaf maandag met prikken in Barneveld en Arnhem

Zestien militairen helpen vanaf maandag in Barneveld en Arnhem mee met het vaccineren tegen corona. De GGD Gelderland-Midden had om extra handen gevraagd. De militairen blijven in elk geval vijf weken beschikbaar voor de hulp.

Defensie heeft sinds begin dit jaar duizend militairen uit alle krijgsmachtonderdelen beschikbaar om te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis. Het is maandag de eerste keer dat militairen gaan meehelpen met prikken. Volgens Defensie is er sprake van ‘militaire steunverlening in het openbaar belang’.

De militairen zijn geschoold bij het Defensie Geneeskundig Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC). Ze kunnen eventueel ook meehelpen bij het ontvangen en begeleiden van mensen die een vaccinatie krijgen. De zestien militairen die in Gelderland-Midden gaan helpen zijn afkomstig van de 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen.

Of er op korte termijn meer militairen worden ingezet voor hulp bij het vaccineren weet koepelorganisatie GGD GHOR Nederland nog niet.