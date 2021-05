Eerste mensen uit de jaren 80 kunnen afspraak coronaprik maken

Mensen die in 1979 en 1980 zijn geboren, kunnen vanaf maandag een afspraak maken voor hun coronaprik. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna. Binnenkort krijgen ze een brief met uitnodiging, maar ze kunnen nu al een afspraak online inplannen.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien. In totaal zijn ruim 420.000 mensen geboren in 1979 en 1980, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het tempo van vaccineren gaat nog steeds omhoog, hoewel het een paar weken langer dan gepland zal duren om iedereen een eerste prik te geven. Vorige week waren mensen uit 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 en 1978 uitgenodigd om een afspraak te maken.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Tot nu toe zijn in ons land zo’n 9,2 miljoen prikken gezet, aldus het coronadashboard van de overheid. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken.