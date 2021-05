‘Meeste theaters en podia redden 5 juni niet’

Theaters en podia mogen vanaf 5 juni weer open, maar meer dan de helft heeft tegen die tijd nog geen live-voorstelling of optreden geprogrammeerd. Dat zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. Ook voor de poppodia is 5 juni waarschijnlijk te snel om de zalen te kunnen vullen, aldus Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

Vrijdag werd tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen bekendgemaakt dat onder meer theaters, bioscopen en muziekpodia vanaf 5 juni weer gedeeltelijk open mogen. Maar dat betekent niet dat er nu in alle theaters en zalen weer iets te zien is, zegt Van der Ham. “Verwacht geen hausse van premières op 5 juni. Dat kan wel bij de bioscopen, daar liggen de films al weken klaar op de plank. Maar voor theaters moet het eerst even opbouwen.” Van der Ham verwacht dat het pas eind juni losbarst.

Volgens Schans geldt deze extra schakeltijd ook voor de meeste poppodia. “Eerst werd er gekoerst op 9 juni versoepelingen, en vier dagen eerder maakt ook niet zo heel veel uit. We hebben hoe dan ook tijd nodig om te kunnen schakelen.” Hij verwacht dat meer dan de helft van de Nederlandse poppodia de eerste periode nog weinig te programmeren heeft. “Er was en is nog steeds weinig perspectief. Bovendien zijn veel aangekondigde data aan verandering onderhevig gebleken. Dus we blijven altijd voorzichtig.”

Bovendien is er volgens Schans een aanzienlijk personeelstekort bij veel muziekpodia. “Ik zie nu gemiddeld zo’n 27 vacatures per week voorbij komen. Dat waren er voor corona hoogstens een of twee. Er is echt mankracht nodig om weer op volle toeren te kunnen draaien. En die mankracht vinden en organiseren kost tijd.” Volgens de voorzitter verdwenen de afgelopen anderhalf jaar alleen al zo’n 1700 banen in de branche van poppodia en festivals.

De theaters en poppodia zijn wel blij dat de eerste stappen nu gezet kunnen worden. “Het publiek staat te springen, dat merk je ook in de verkoopcijfers. Het algemene beeld is dat wat nu in de verkoop gaat, vrij snel uitverkocht is. Er is geen sprake meer van terughoudendheid”, aldus Van der Ham over de voorstellingen in de theaters.