Mogelijk samen voetbal kijken vanaf kwart- of halve finales

Mogelijk kunnen voetbalfans vanaf de kwart- of halve finales samen naar de EK-wedstrijden kijken op terrassen. Dat zeggen burgemeesters in het Veiligheidsberaad, voorafgaand aan de vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Enkele burgemeesters in het beraad willen (kleine) schermen zoals televisies op terrassen gelijk al toestaan.

Tijdens de eerste wedstrijden zien de meeste burgemeesters dit nog niet zitten om de coronabesmettingen in de eindfase niet weer te laten oplopen. Bij schermen ontstaat groepsvorming en mensen houden dan niet meer 1,5 meter afstand, stellen zij. Bovendien moeten er dan allerlei uitzonderingen gaan gelden op de covidmaatregelen zoals meer mensen toestaan op het terras en latere sluitingstijden.

De burgemeesters die voor schermen zijn, willen dit omdat zij bang zijn dat mensen toch wel (binnen dan wel buiten) gaan samenklonteren. Dan dit liever reguleren, zeggen zij. “Bij de wedstrijd NAC-NEC zagen we al dat mensen hun laptop en andere schermen meenamen om daarop samen naar de voetbalwedstrijd te kijken. Dan is de les altijd: organiseer het”, zegt burgemeester Paul Depla van Breda.