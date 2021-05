Politie vermoedt brandstichting in Arnhemse bioscoop

De politie vermoedt dat de brand die maandagochtend woedde in een restaurant/shishalounge onder een bioscoop in de Hoogstraat in Arnhem is aangestoken. De mogelijke dader of daders zijn er waarschijnlijk op een scooter in de richting van Arnhem-Zuid vandoor gegaan, aldus de politie, die op zoek is naar camerabeelden en getuigen. In de buurt van het pand zouden jerrycans gevonden zijn.

De brandweer rukte met diverse eenheden uit. Het horecagedeelte van het pand is helemaal uitgebrand en het vuur drong door tot in de bioscoop. Die bios heeft veel rookschade, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Ook een naastgelegen winkel heeft schade opgelopen. Negen woningen rondom het bioscooppand werden vanwege de rookontwikkeling ontruimd. De bewoners mochten in de loop van maandagmorgen terug naar huis.