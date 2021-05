Rechtbank vonnist in strafzaak ‘Rico de Chileen’

De rechtbank doet maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol uitspraak in de strafzaak tegen de 47-jarige Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het leiden van een bende die liquidaties pleegde, op grote schaal in cocaïne handelde en misdaadgeld witwaste. Half maart eiste het OM veertien jaar cel tegen R.

R. heeft volgens het OM een crimineel driemanschap gevormd met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. Taghi staat momenteel als hoofdverdachte terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, F. is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het organiseren van een liquidatie in Almere.

Amsterdammer R. is in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili aangehouden en een half jaar later aan Nederland uitgeleverd. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat justitie een “trofee” van hem heeft gemaakt. Het OM bereidt een tweede strafzaak tegen hem voor, waarin hem concrete moordopdrachten zullen worden aangewreven.

De bewijsvoering tegen R. leunt vooral op een grote hoeveelheid ontsleutelde cryptoberichten, waaruit volgens het OM blijkt dat R. en Taghi koelbloedig over leven en dood beschikten. Het tweetal zou een dodenlijst aan het afwerken zijn geweest. R. zou de ambitie hebben gehad de top van de cocaïnehandel te bereiken, meent het OM, en was bereid iedereen uit de weg te ruimen die hem daarbij in de weg stond.