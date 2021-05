Treinverkeer in vrijwel hele land stilgelegd door grote storing

Het treinverkeer in vrijwel het hele land ligt stil wegens een storing aan een telefoniesysteem. Dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels, meldt NS.

Een woordvoerster van de vervoerder zegt dat er nog niets meer bekend is over de oorzaak van de storing. De NS, Arriva en Keolis adviseren reizigers om reizen uit te stellen tot een later moment. De storing werd rond 14.20 uur gemeld, het is nog niet bekend hoe lang het duurt tot die is opgelost.

Treinen met reizigers die al onderweg waren kwamen niet opeens stil te staan door de storing. “Alle treinen rijden door naar een perron”, aldus een woordvoerder van NS.

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. “Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

Provider Mobirail is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. Zodra die is verholpen, verwacht de ProRail-woordvoerder dat reizigers nog de rest van de dag effect zullen ondervinden van de storing. “Het duurt dan nog lang voor alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.”

ProRail adviseert reizigers in de app te kijken welke reis er mogelijk is. Volgens NS zullen er tot ten minste 16.00 uur geen treinen rijden en adviseert daarom de reis uit te stellen als dit kan.