Alleenstaanden vragen met ludieke actie aandacht op Plein

Het Humanistisch Verbond bouwt dinsdag het Plein in Den Haag om tot restaurant voor alleenstaanden. Met de actie wil de organisatie laten zien wat er allemaal duurder is geworden voor alleenstaanden en hoe zij economisch achter worden gesteld in Nederland. Volgens het Verbond benadelen de overheid en het bedrijfsleven alleenstaanden al decennia en staat het gezinsleven centraal.

Zo zijn alleenstaanden volgens het Humanistisch Verbond bij erfbelasting, afvalstoffenheffing, een reisverzekering of hotelkamer duurder uit dan mensen met een partner. Een abonnement op Spotify kost alleenstaanden bijvoorbeeld bijna een tientje per maand, terwijl een gezinsabonnement 6,50 euro per persoon kost. Pechhulp van de ANWB kost alleenstaanden ruim een vijfde meer dan mensen met een partner, becijfert de organisatie verder.

Nederland telt op dit moment 3,1 miljoen eenpersoonshuishoudens. Naar verwachting is rond 2050 bijna één op de vier mensen alleenstaand, stelt het Humanistisch Verbond. De organisatie baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder wezen andere organisaties en onderzoeken er ook al op dat singles vaak duurder uit zijn dan stellen of grotere gezinnen.

Politici en voorbijgangers kunnen vanaf 12.30 uur tafelen met alleenstaanden. Onder meer politici van BIJ1, Volt en GroenLinks schuiven aan. De actie is een initiatief van theatermaker Marjon Moed, het Humanistisch Verbond en kenniscentrum voor alleenstaanden CISA. Daarnaast is de actie onderdeel van een petitie die het Verbond binnenkort wil aanbieden aan premier Mark Rutte, volgens de organisatie “de bekendste vrijgezel van Nederland”. Inmiddels hebben al 12.500 mensen de petitie ondertekend.