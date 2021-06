Corona op zijn retour, afgelopen week zo’n 20.000 positieve tests

In een razend tempo verliest het coronavirus terrein in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Bovendien worden steeds minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen en overlijden steeds minder mensen aan het virus. Vanwege de aanhoudende daling heeft het kabinet de coronaregels versoepeld, en in de komende tijd verdwijnen er nog meer coronamaatregelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel positieve tests precies zijn geregistreerd in de afgelopen week. Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen, vorige week was het aantal al gedaald naar iets meer dan 25.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 18.284 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er iets meer dan 3000 per dag. Het weekcijfer kan daarmee uitkomen op ongeveer 21.000. Dat zou het laagste aantal zijn sinds eind september vorig jaar.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 830 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 186 op een intensive care kwamen te liggen, fors minder dan de week ervoor. Verder meldt het RIVM hoeveel sterfgevallen aan corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 96.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen vrijdag stond het op 0,85.

De daling van het aantal coronagevallen komt deels doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk meer dan een miljoen Nederlanders een prik gekregen. Ook dat cijfer brengt het RIVM dinsdag naar buiten. In de week ervoor werden voor het eerst meer dan een miljoen Nederlanders ingeënt.