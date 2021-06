Eerste deel van de eindexamens zit erop

Voor de middelbare scholieren die dit jaar eindexamen doen, komt een einde aan de eerste etappe. Ze hebben nu ongeveer twee weken de tijd om op adem te komen en zich voor te bereiden op het tweede tijdvak.

Scholierenorganisatie LAKS heeft in de afgelopen weken een recordaantal klachten gekregen. Tot en met maandag kwamen er 209.000 meldingen binnen. De meeste klachten en meldingen, zo’n 16.000, ontving LAKS over de toets Nederlands voor havoleerlingen. Dat examen was op woensdag 19 mei.

In totaal doen bijna 200.000 middelbare scholieren eindexamen. Om de leerlingen tegemoet te komen, vanwege de coronapandemie, heeft de overheid het schema iets aangepast.

De toetsen zijn verdeeld over drie tijdvakken. De eerste periode begon op 17 mei en eindigt dinsdag. Dan doen de havisten en vwo’ers eindexamen in de vakken Fries, Russisch, Spaans, Turks en Arabisch. De vmbo’ers waren maandag al klaar. Op 10 juni horen de leerlingen de uitslagen.

Het tweede tijdvak begint op 14 juni en duurt tot 25 juni. Leerlingen mogen ervoor kiezen om een eindexamen pas in dat tweede tijdvak voor het eerst te doen. Als ze de toetsen spreiden, hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden. Bovendien kan het zijn dat iemand het eindexamen in het eerste tijdvak miste omdat hij of zij in quarantaine zat vanwege corona.

Anderen kunnen in het tweede tijdvak al beginnen aan de herkansingen van de vakken uit het eerste tijdvak. De uitslagen uit de tweede fase volgen op 2 juli. Van 6 tot en met 9 juli zijn de laatste herkansingen en op 15 juli horen de laatste leerlingen of ze geslaagd zijn. Dan begint de zomervakantie.

Vanwege de corona-uitbraak zijn de regels voor de eindexamens ook aangepast. Leerlingen hebben de mogelijkheid om twee vakken te herkansen, een meer dan anders. Bovendien mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen, als dat het verschil maakt tussen zakken of slagen. Het cijfer staat wel op de cijferlijst en de mogelijkheid geldt niet voor een kernvak, zoals Nederlands.

Vorig jaar gingen de eindexamens niet door vanwege de coronabeperkingen.