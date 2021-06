Man zwaargewond na steekincident in Brabantse Overloon

Bij een steekincident in het Brabantse Overloon is in de nacht van maandag op dinsdag een man zwaargewond geraakt. Rond 02.30 uur vond er een conflict plaats tussen twee personen, waarbij ook werd gestoken. Eén man raakte daarbij zwaargewond, hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De andere man liep lichte verwondingen op. Hij is aangehouden en ook voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies heeft plaatsgevonden en wat de toedracht van het steekincident is.