Tekorten stageplekken voor mbo’ers nemen steeds verder af

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen in het bedrijfsleven neemt het tekort aan stageplekken voor mbo’ers steeds verder af. De stage- en leerbaantekorten zijn sinds de piek eind januari met meer dan 10.000 teruggelopen, blijkt uit cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Volgens de organisatie zijn op dit moment 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. “Hiermee is het percentage studenten dat een stage of leerbaan zoekt onder de 3 procent van het totale aantal mbo-studenten gekomen”, aldus SBB.

De grootste daling van de tekorten doet zich voor in de regio‚Äôs Rijnmond, Midden-Utrecht, Groot Amsterdam, Rijk van Nijmegen en Haaglanden. “In sommige sectoren, zoals bij kappers en schoonheidsspecialisten, was zichtbaar dat de versoepelingen van de coronamaatregelen begin maart een positief effect hadden op het aantal beschikbare stageplekken”, stelt de organisatie.

In de zorg is het gebrek aan stages en leerbanen het grootst. De reden voor de stagetekorten in deze sector is het gebrek aan begeleidingscapaciteit door de drukte als gevolg van de coronacrisis.

SBB roept bedrijven op om “in deze moeilijke tijd” erkend leerbedrijf te worden en stages en leerbanen aan te bieden aan mbo-studenten. “Voor mbo-studenten is leren in de praktijk een cruciaal onderdeel van hun opleiding”. De organisatie voorziet dat een deel van de stages wordt doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar en er dan mogelijk extra veel stageplekken nodig zijn.