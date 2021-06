Vakbonden en ministerie akkoord over politiecao

De politievakbonden en het ministerie zijn het eens over een nieuwe cao. Politiemensen krijgen dit jaar onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat zijn demissionair justitieminister Grapperhaus en korpschef Henk van Essen dinsdag overeengekomen in een ‘tussen-cao’. Op korte termijn wordt het akkoord voorgelegd aan de leden van de vakbonden, laten zij weten.

De vakbonden hadden iets hoger ingezet, maar besloten voor nu toch akkoord te gaan. “Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten”, laten de bonden in een reactie weten. “Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen – in ieder geval voor het jaar 2021.”

Het overleg tussen minister en de bonden zat maandenlang in een impasse over een loonsverhoging en de bonden voerden actie.