Van Ark: prijs mondkapjes Van Lienden was binnen marge

De overheid heeft vorig jaar niet te veel betaald voor de 40 miljoen mondkapjes van het bedrijf van het bekende CDA-lid Sywert van Lienden. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft dinsdag in antwoord op Kamervragen dat de beschermingsmiddelen die Van Lienden vanuit China leverde “van een goede kwaliteit en een redelijke prijs” waren. Ook was belangrijk dat de spullen betrouwbaar en snel konden worden geleverd, aldus Van Ark.

Vlak na het begin van de coronapandemie was wereldwijd een grote schaarste in vooral mondmaskers. Van Lienden had publiekelijk aangekondigd dat hij zich belangeloos sterk zou maken die in te kopen. Het initiatief verliep aanvankelijk via de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie (HA). Inmiddels is ophef ontstaan, omdat Van Lienden via een snel opgericht bedrijfje Relief Goods Alliance (RGA) miljoenen winst heeft gemaakt op de levering. De overheid betaalde ruim 100 miljoen euro voor de mondkapjes.

Tegenover onderzoeksplatform Follow The Money heeft de CDA’er maandag toegegeven dat hij 9 miljoen euro heeft verdiend met de leverantie, en voor zijn twee compagnons ieder meer dan 5 miljoen. Van Ark gaat in haar brief niet in op een mogelijke winst. Wel schrijft ze dat “het beeld dat er exorbitante winst gemaakt zou zijn gemaakt aan een internationale crisis niet goed is”.

Van Ark rekent voor dat in de week van 20 april 2020 tot en met 26 april 2020 de verwachte inkoopprijs voor mondmaskers tussen de 2,50 en 3 euro reëel en marktconform was. De mondkapjes van Van Lienden zaten met 2,26 euro en 2,78 euro per stuk in die marge. “Ter illustratie, er zijn in die tijd geregeld mondmaskers van 15 euro per stuk aangeboden”, schrijft Van Ark.

Van Lienden heeft zijn aanbod wel rechtstreeks onder de aandacht gebracht van zijn partijgenoot en zorgminister Hugo de Jonge en bij diens politiek assistent. Het bod is naar Martin van Rijn doorgestuurd, destijds tijdelijk minister voor Medische Zorg, aldus Van Ark.

Van Lienden zat voor het CDA in de commissie die het partijprogramma opstelde.