Van Veldhoven: treinstoring waarschijnlijk niet door hack

De landelijke treinstoring van maandag is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een hack van het communicatiesysteem, zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Er leefden zorgen in de Tweede Kamer over een mogelijke cyberaanval, onder meer door hacks op spoornetwerken in BraziliĆ« en de Verenigde Staten. Maar volgens de staatssecretaris “wijst niets daarop”.

De problemen op het spoor ontstonden maandag doordat het communicatiesysteem tussen machinisten en treinverkeersleiders uitviel. Volgens ProRail is dat systeem “essentieel” om het treinverkeer veilig te laten rijden. Mogelijk zijn zowel het primaire systeem als de back-up overbelast geraakt door eenzelfde softwarefout.

ProRail denkt “met de kennis van nu” dat de kans klein is dat deze fout zich weer voordoet, meldt Van Veldhoven in de Kamer. Een storing van deze omvang zou zich de afgelopen 15 jaar niet eerder hebben voorgedaan. “Het is een incident, maar ook incidenten moeten zorgvuldig bekeken worden omdat ze kunnen wijzen op een zwakheid die gerepareerd moet worden”, aldus de staatssecretaris. De spoorbeheerder doet momenteel onderzoek naar de exacte oorzaak van de storing. Van Veldhoven wil de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de uitkomsten.

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle vindt de treinstoring “onacceptabel”. Ook de VVD is kritisch. Kamerlid Fahid Minhas wil dat het nieuwe communicatiesysteem versneld wordt ingevoerd. Dan wordt de overstap gemaakt van het verouderde 2G naar 5G. Volgens de staatssecretaris werkt ProRail aan het nieuwe systeem, maar moet de invoering ervan niet overhaast gebeuren.