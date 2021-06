Waarschijnlijk volgende week eerste 40.000 vaccins naar Suriname

Naar verwachting gaat volgende week de eerste levering van 40.0000 AstraZeneca-vaccins vanuit Nederland naar Suriname. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Ook wil het ministerie 50.000 doses van het Moderna-vaccin naar Suriname sturen.

De eerste levering AstraZeneca-vaccins komt eerder dan gepland. Vorige week meldde VWS tussen de 500.000 en 750.000 AstraZeneca-vaccins aan Suriname te doneren, afhankelijk van de leveringen. Toen zei het ministerie dat de vaccins vermoedelijk vanaf eind juni gedoneerd zouden worden. Vanaf dan zijn de Nederlandse doelgroepen al met het vaccin geprikt. Voor een volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig.

Nederland heeft inmiddels ook al medische hulpgoederen naar Suriname gestuurd, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen en twee zuurstofcontainers. Woensdag gaan er vijf militairen naartoe om mensen op te leiden in het gebruik van de apparatuur. Vrijdag vertrekken voormalig directeur-generaal van het RIVM, Marc Sprenger, en een medisch team naar Suriname. Zij gaan daar kijken wat er nodig is om de noodsituatie in het land onder controle te krijgen.

Suriname gaat gebukt onder een grote coronagolf. Door de grote toename coronagevallen zijn de hoogste risiconiveau’s er van kracht. Ook is er een lockdown afgekondigd. Er wonen bijna 600.000 mensen.