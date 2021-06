Willem-Alexander heeft eerste coronaprik gehad

Koning Willem-Alexander heeft zijn eerste coronaprik gehad. Dat zei hij dinsdag desgevraagd bij een werkbezoek in Den Haag.

Willem-Alexander wilde niet kwijt welk vaccin hij kreeg. Mensen uit 1967, het geboortejaar van de koning, en 1968 zouden het Nederlandse Janssen-vaccin krijgen waarvoor maar één prik noodzakelijk is. Willem-Alexander had het in Den Haag echter duidelijk over een eerste prik. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna bestaan uit twee prikken.

De koning kon op basis van zijn geboortejaar sinds vorige week een afspraak maken voor een vaccinatie. Ook koningin Máxima, die in 1971 is geboren, kan inmiddels een afspraak inplannen. Het koningspaar liet begin dit jaar al weten zich te laten vaccineren, maar netjes hun beurt af te wachten. Datzelfde gold voor prinses Beatrix.