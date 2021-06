CDA bekijkt verzoek tot royement van Sywert van Lienden

Het CDA bekijkt het verzoek van één CDA-lid om Sywert van Lienden te royeren als partijlid. Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de partij en is in opspraak gekomen door de miljoenen die hij heeft verdiend met de import van mondkapjes. Hij gaf eerder aan dit zonder gewin te doen.

“Er is een verzoek tot royement door een CDA-lid ingediend, hier zal met de gebruikelijke zorgvuldigheid mee worden omgegaan”, bevestigt een woordvoerder van de partij een bericht van RTL Nieuws. Hij wil verder niets kwijt over de zaak.

Het is aan het landelijk bestuur van de partij om te beslissen over het lidmaatschap van de ondernemer en opiniemaker Van Lienden. Aan zo’n besluit gaat wel een advies vooraf van een speciale commissie die bekijkt of het lid zich aan de regels binnen de partij heeft gehouden. Het gaat om regels uit zowel de statuten als interne reglementen en besluiten van de partij. Royement is ook mogelijk als de partij “op onredelijke wijze” wordt benadeeld.

Het CDA wil niet zeggen wie het verzoek tot royement heeft ingediend, en ook niet of de commissie is ingeschakeld. Volgens de statuten van de partij kan alleen het landelijk bestuur of het bestuur van een van de andere afdelingen dat doen.

De commissie krijgt vervolgens acht tot zestien weken de tijd om het verzoek in behandeling te nemen of af te wijzen. Het bestuur kan daarna binnen vier tot acht weken een besluit nemen. Tegen het besluit van het bestuur is vervolgens ook nog hoger beroep mogelijk. Dit alles zou dus vele maanden kunnen duren.