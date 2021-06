Column Wat Vindt Huib Daar Van?

Exact een jaar geleden kopte het Belgische Het Laatste Nieuws dat meer dan 80 procent van de corona patiënten op een cruiseschip geen symptomen had. Acht dagen na vertrek had één persoon koorts, en het schip ging “in lockdown” – iedereen moest maskers dragen en op zijn kajuit blijven.

Het resultaat was dat iets meer dan de helft (128 van de 217 passagiers plus bemanning) positief getest werd, waarvan maar 24 mensen symptomen hadden. De overige passagiers (81 procent) met een positieve PCR test had nergens last van, en er overleed één passagier. Op een ander schip waar corona uitbrak (Diamond Princess), met vooral bejaarde passagiers en een totaal van 3.700 mensen op de boot, kreeg 83 procent de ziekte niet. Ook niet van de bejaarde passagiers waar 75 procent geen klachten ontwikkelde. Zeven mensen (allen 70 plus) overleden, wat 0,17 procent van alle opvarenden betekende.

Sindsdien ziet de wereld er anders uit. Mondmaskers – als 200.000 mensen ze dragen voorkomen we één besmetting. Lockdowns – duizenden ondernemers failliet, in de schulden, horeca en cultuur een doodsteek. Scholen dicht, stageplaatsen onmogelijk – een nauwelijks te herstellen trauma voor de jeugd, verlagen van kansen en educatie. Stress en angst – forse toename wachtlijsten in de jeugdzorg. En een biljoenen groot verlies aan welvaart – behalve voor enkele profiteurs en (grote) bedrijven. De jongere generaties zijn nog lang aan het betalen voor deze economische klap. Op wereldniveau zijn de gevolgen ingrijpend – men schat miljoenen doden extra door financiële malaise en problemen in bevoorrading waardoor hongersnood en gemiste inkomsten.

Een lockdown is niet gratis

Financiële problemen die vele malen meer doden maken dan corona zelf, omdat iemand riep “flatten the curve”. Enerzijds terecht bang om aan de deur van de Intensive Care “nee” te moeten verkopen, zijn de kosten veel hoger aan de andere kant. Het leven redden van de 75 jarige opa met een beetje overgewicht, hoge bloeddruk en suikerziekte, kostte tientallen kinderen in derdewereldlanden het leven, maakte dat essentiële operaties moesten worden uitgesteld, en ook in geld uitgedrukt werd meer uitgegeven dan ooit tevoren voor één gewonnen levensjaar. Gebleken is dat je nimmer de kool en de geit kunt sparen en dat een lockdown niet gratis is, zoals een hoogleraar ouderengeneeskunde laatst zei.

Uiteraard is het onmogelijk om de juiste keuzes te maken in het begin van een virus uitbraak. Maar een jaar later kun je wel degelijk zeggen dat het doorgaan met de beperkingen, veel meer kapot maakt. Elke dag de economie beperken, kost veel meer. Inmiddels heeft waarschijnlijk de helft van de wereldbevolking antistoffen (natuurlijke immuniteit) tegen corona, en is het volgens een gerenommeerde professor (Marty Makary) van de belangrijke Johns Hopkins universiteit in Amerika tijd om de beperkingen op te heffen, en te respecteren dat mensen geen vaccin willen.

De feiten, geïllustreerd door de cruiseschepen, onderstrepen dit. Doorgaan op de huidige weg, gezonde mensen in quarantaine houden, gezonde mensen vaccineren met experimentele gentherapie, de samenleving ernstig beperken en onzinnige test strategieën opdringen – er is maar een conclusie: onbegrijpelijke, onwetenschappelijke waanzin. Een jaar geleden was het heel misschien verstandig, inmiddels weten we beter. Laat dat doordringen tot Den Haag.